У мережі оприлюднили фото наслідків аварії на Одещині. На них автівка однією частиною висить на паркані, іншою – торкається землі.
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Деталі карколомної ДТП на Одещині
Аварія трапилася 14 липня в селі Великий Дальник. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав з проїжджої частини.
Після цього автівка перекинулася, знесла стовп і повисла на паркані приватного будинку.
Є жертва та постраждалий в аварії
Водій машини загинув на місці події. Крім того, ще один чоловік постраждав. Його госпіталізували у місцеву лікарню.
Під Одесою авто перекинулося і повисло на паркані / Телеграм "Новости Одесса"
Інші нещодавні аварії на Одещині
- 13 липня в Одесі позашляховик Nissan перекинувся на дорозі. Це трапилося неподалік заправки, тому ледь не виникло зіткнення з цистерною пального. На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав.
- 8 липня біля села Маяки, що в Одеській області, сталася моторошна аварія. Легковий автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Від травм водій легковика помер на місці.