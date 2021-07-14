У мережі оприлюднили фото наслідків аварії на Одещині. На них автівка однією частиною висить на паркані, іншою – торкається землі.

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Деталі карколомної ДТП на Одещині

Аварія трапилася 14 липня в селі Великий Дальник. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав з проїжджої частини.

Після цього автівка перекинулася, знесла стовп і повисла на паркані приватного будинку.

Є жертва та постраждалий в аварії

Водій машини загинув на місці події. Крім того, ще один чоловік постраждав. Його госпіталізували у місцеву лікарню.



Під Одесою авто перекинулося і повисло на паркані / Телеграм "Новости Одесса"

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