ДТП в Суворовському районі: постраждала дитина

31 травня 2021 , 10:55
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Джерело:

"Думская"

В Одесі на Миколаївській дорозі сталася ДТП. Водій автомобіля Nissan збив 7-річну дитину.

Інцидент стався ввечері 30 травня у Суворівському районі. Дитину з травмами довелось госпіталізували.

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Що відомо про ДТП

  • 7-річна дівчинка перебігала дорогу у недозволеному місці.
  • Авто Nissan Navara рухалось по лиману з боку Миколаївської дороги.
  • Водій не встиг загальмувати вчасно, тому збив дівчинку.
  • Вона отримала травми, її довелось госпіталізувати.
Зверніть увагу! У неділю, 30 травня, у Києві сталася також ДТП за участі пішохода. Нетверезий водій таксі у Святошинському районі принципово збив пішохода. Хлопець зробив зауваження чоловікові про його стан, а той за це  "прокатав" його на капоті майже півкілометра.
Автор: Вікторія Андрєєва