ДТП в Суворовському районі: постраждала дитина

В Одесі на Миколаївській дорозі сталася ДТП. Водій автомобіля Nissan збив 7-річну дитину.
Інцидент стався ввечері 30 травня у Суворівському районі. Дитину з травмами довелось госпіталізували.
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Що відомо про ДТП
- 7-річна дівчинка перебігала дорогу у недозволеному місці.
- Авто Nissan Navara рухалось по лиману з боку Миколаївської дороги.
- Водій не встиг загальмувати вчасно, тому збив дівчинку.
- Вона отримала травми, її довелось госпіталізувати.