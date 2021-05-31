ДТП в Суворовському районі: постраждала дитина

В Одесі на Миколаївській дорозі сталася ДТП. Водій автомобіля Nissan збив 7-річну дитину.

Інцидент стався ввечері 30 травня у Суворівському районі. Дитину з травмами довелось госпіталізували.

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Що відомо про ДТП

7-річна дівчинка перебігала дорогу у недозволеному місці.

Авто Nissan Navara рухалось по лиману з боку Миколаївської дороги.

Водій не встиг загальмувати вчасно, тому збив дівчинку.

Вона отримала травми, її довелось госпіталізувати.