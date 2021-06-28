На трасі Дніпро – Харків зіткнулися Lexus та Opel: є постраждалі

На трасі Дніпро – Харків трапилася ДТП за участі водіїв Lexus та Opel. Внаслідок аварії в середині одного з авто затисло кількох людей.

Відомо, що обидва водії їхали з боку Харкова. Біля віадука Opel почав повертати вліво й у цей самий час в авто на швидкості влетів Lexus.

До теми У Туреччині автобус з українськими туристами виїхав на зустрічну смугу: є постраждалі

Що відомо про постраждалих

На місце аварії прибули правоохоронці та кілька бригад швидкої допомоги. Через аварію 3 людей застиснуло всередині автомобіля. Їх діставали рятувальники.

Усіх постраждалих доставили в Центральну районну лікарню Новомосковська.



ДТП на трасі Дніпро – Харків / Фото "Інформатора"



Наслідки аварії / Фото "Інформатора"

Дізнайтеся більше Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото

Наразі проїзд на ділянці аварії ускладнений. Водії об'їжджають місце інциденту по зустрічній смузі, а поліція регулює рух вручну.