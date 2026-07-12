На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, в якій зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини, аварія сталася 11 липня близько 10:35 на автодорозі Київ – Чоп у межах села Козьова Стрийського району.

Що відомо про обставини зіткнення та постраждалих?

За попередніми даними правоохоронців, 45-річний житель Тернополя, який перебував за кермом автомобіля Daewoo Nexia, зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz під керуванням 66-річного водія.

На момент аварії у салоні рейсового автобуса перебували 45 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Уся сила удару припала на легковик. Внаслідок ДТП водій Daewoo Nexia зазнав травм і був госпіталізований. Також до лікарні доставили його пасажирку – 65-річну мешканку Тернополя.

Ще один пасажир легкового автомобіля, 67-річний тернополянин, отримав несумісні з життям травми та загинув на місці події.

Наслідки ДТП на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Інші новини про ДТП в Україні

Вранці 4 липня на Миколаївщині сталась смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса із вантажівкою загинули та постраждали люди.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter їхав з Одеси до Миколаєва з пасажирами. Він виїхав за межі проїзної частини, перекинувся та неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу. Там й зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок ДТП збільшилась до 12 людей. Ще шість осіб постраждали. Про трагічну аварію йому доповів Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Дарницькому районі Києва 20 червня сталася ДТП. Там водій Hyundai у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у магазин. Інцидент трапився на вулиці Садовій. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.