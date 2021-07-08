На трасі Київ – Одеса вантажівка збила двох дорожних працівників: відео

Біля селища Криве Озеро Миколаївської області водій вантажівки не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП постраждали 2 дорожні працівники.

Фура влетіла в машину комунальників, які наносили нову розмітку. Інцидент трапився 7 липня на 295 кілометрі траси Київ – Одеса.

Цікаво У Києві некерований мікроавтобус дивом проїхав жваве перехрестя та влетів у паркан: відео

Наслідки аварії

За даними телеграм-каналу "Київ оперативний", після зіткнення один із автомобілів загорівся. Водночас "Одесса INFO" з посиланням на очевидців повідомляє про жертв. Щоправда, в Одеському автодорі ні першу, ні другу інформацію не підтвердили.

Відомо лише про потерпілих. Двох працівників відвезли до лікарні. Деталей про їхній стан немає.

Крім того, внаслідок аварії було ускладнено рух на дорозі.

Патрульна поліція Одеської області не коментує інцидент. Також немає реакції ані з боку Національної, ані з боку Патрульної поліції Одещини.

Вантажівка збила двох дорожних працівників на трасі Київ – Одеса: дивіться відео

ДТП за останній тиждень