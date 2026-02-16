Водію загрожує ув'язнення та позбавлення водійського посвідчення до трьох років. Про це пише Поліція Львівської області.
Що стало причиною ДТП?
В неділю, 15 лютого, близько 7:20 автобус Van Hool злетів у кювет на трасі Львів – Луцьк, поблизу села Дернів Львівського району.
Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса – 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Слідчі відкрили кримінальне впровадження за 286 статтею – порушення правил дорожнього руху. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.
Які ще ДТП були в Україні останнім часом?
У Кривому Розі 9 лютого суддя районного суду на BMW збила 11-річного хлопчика на пішоходному переході, коли він переходив дорогу з матір'ю. Дитина отримала тяжкі травми та перебуває в реанімації. За фактом ДТП Судді вручено підозру, їй загрожує до 8 років ув’язнення та позбавлення права керування до 3 років.
У Києві на Кільцевій дорозі вантажівка Volvo зіткнулася з пасажирським автобусом, а некерований автобус в’їхав у вантажівку Ford. В аварії постраждали щонайменше четверо людей: 65-річний водій автобуса та три пасажирки віком 41, 44 та 49 років, їх госпіталізували.
На Рівненщині 4 лютого на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Рудня легковик Honda CR-V зіткнувся з вантажівкою DAF: у ДТП загинула 42-річна пасажирка, а водія, 38-річного прикордонника, госпіталізували з важкими травмами. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.