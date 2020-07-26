Аварія за участю двох автомобілів сталася 26 липня поблизу міста Первомайський на Харківщині. Одного з водіїв у важкому стані госпіталізували.

ДТП трапилось вночі на трасі Мерефа – Павлоград. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Актуально В Україні почали операцію "Безпечне шосе": що зміниться на дорогах Що відомо про обставини ДТП В результаті зіткнення мікроавтобуса Volkswagen LT та легковика Volkswagen Passat, останній злетів у кювет.

Про інцидент в поліцію повідомив водій буса.

Рятувальникам довелося визволяти 37-річного водія Passat за допомогою спецзасобів. Його з важкими травмами госпіталізували до лікарні Харкова. Зверніть увагу! Упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.

Мікроавтобус після зіткнення з легковиком / Фото Нацполіції Приблизне місце аварії на карті: