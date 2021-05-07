На трасі Одеса – Рені авто врізалося у відбійник й згоріло вщент: є постраждалі – відео

На трасі Одеса – Рені автомобіль Lexus врізався у відбійник. Врешті автівка вигоріла вщент. Попередньо відомо, що постраждала 30-річна жінка.
Аварія трапилася надвечір 7 травня, а перші повідомлення про неї з'явились о 18 годині. На відео очевидців помітно, що на місце приїхала швидка допомога.
Читайте також Лише 2 тижні за кермом: дівчину, яка спричинила смертельну ДТП на Буковині, заарештували
Що відомо про інцидент
На трасі Одеса – Рені водій автомобіля Lexus ймовірно врізався у відбійник. Після цього автівка загорілась на дорозі. Врешті, від самої машини залишився лише корпус.
У поліції Одеської області повідомили, що ДТП сталася на повороті біля села Холмське Арцизької ОТГ.
За попередніми даними, під час руху в "Lexus ES 250" лопнула шина на передньому колесі – автівка зіткнулася з відбійником та зайнялася. На щастя, люди встигли вийти з салону,
– кажуть поліцейські.
Водій ймовірно врізався у відбійник / Фото Нацполіції
Внаслідок ДТП постраждала 30-річна жінка / Фото Нацполіції
Водій від зіткнення не постраждав, однак його 30-річну пасажирку доставили у лікарню з переломами тазу і голені та забоєм грудної клітини. Слідчі внесли відомості за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Інцидент на трасі Одеса – Рені: дивіться відео (Обережно! На відео присутня нецензурна лексика)
Зверніть увагу! Траса Одеса – Рені (М15) є дорогою міжнародного значення на території України.
Коротко про останні ДТП
- 7 травня у Львові п'яна і позбавлена прав водійка Lexus напала на патрульну, коли її зупинили. Жінка поводилась неадекватно.
- 6 травня у Одесі трапилась смертельна ДТП – таксі Uklon врізалося в стіну та загорілось. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.