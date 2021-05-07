На трасі Одеса – Рені авто врізалося у відбійник й згоріло вщент: є постраждалі – відео

На трасі Одеса – Рені автомобіль Lexus врізався у відбійник. Врешті автівка вигоріла вщент. Попередньо відомо, що постраждала 30-річна жінка.

Аварія трапилася надвечір 7 травня, а перші повідомлення про неї з'явились о 18 годині. На відео очевидців помітно, що на місце приїхала швидка допомога.

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Що відомо про інцидент

На трасі Одеса – Рені водій автомобіля Lexus ймовірно врізався у відбійник. Після цього автівка загорілась на дорозі. Врешті, від самої машини залишився лише корпус.

У поліції Одеської області повідомили, що ДТП сталася на повороті біля села Холмське Арцизької ОТГ.

За попередніми даними, під час руху в "Lexus ES 250" лопнула шина на передньому колесі – автівка зіткнулася з відбійником та зайнялася. На щастя, люди встигли вийти з салону,

– кажуть поліцейські.



Водій ймовірно врізався у відбійник / Фото Нацполіції



Внаслідок ДТП постраждала 30-річна жінка / Фото Нацполіції

Водій від зіткнення не постраждав, однак його 30-річну пасажирку доставили у лікарню з переломами тазу і голені та забоєм грудної клітини. Слідчі внесли відомості за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Інцидент на трасі Одеса – Рені: дивіться відео (Обережно! На відео присутня нецензурна лексика)

Коротко про останні ДТП

7 травня у Львові п'яна і позбавлена прав водійка Lexus напала на патрульну, коли її зупинили. Жінка поводилась неадекватно.

6 травня у Одесі трапилась смертельна ДТП – таксі Uklon врізалося в стіну та загорілось. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.

Траса Одеса – Рені (М15) є дорогою міжнародного значення на території України.