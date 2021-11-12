Позашляховик начебто є власністю компанії "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина чиновника – Ольга Раїна. Зауважте, що моторошна аварія сталася вдень 11 листопада.

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Авто начебто належало сину голови Харківської РДА

За даними ЗМІ, директор агрофірми Михайло Сливка підтвердив, що за підприємством закріплений автомобіль Toyota Land Cruiser.

Проте колір та номер чоловік начебто згадати не зміг. Він нібито сказав, що "номери та колір змінювалися і зараз ця машина їздить в Харкові".

Сам чиновник Юрій Раїна зв'язок заперечує. Він начебто заявив, що "такого автомобіля у нього немає, номер машини йому ні про що не говорить та про ДТП в Харкові – нічого не відомо".

У ЗМІ додають, що раніше на Toyota Land Cruiser їздив син голови Харківської РДА Іван Раїна, але в момент аварії ним керувала інша людина.

Що відомо про моторошну ДТП в центрі Харкова