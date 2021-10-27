У Харкові 16-річний мажор спричинив масштабну ДТП з загиблими: все, що відомо

У Харкові надвечір 26 жовтня трапилася смертельна ДТП. Неповнолітній водій Infinity пролетів на червоне та на шаленій швидкості врізався у Chevrolet. Все, що відомо про моторошну аварію, читайте далі.

Деталі про постраждалих

За даними поліції, інцидент трапився близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infinity на швидкості влетів у Chevrolet, який виїжджав на перехрестя.

До теми Мажор, який влаштував смертельну ДТП в Харкові, раніше стріляв по людях з пістолета

Після сильного зіткнення Chevrolet вилетів на узбіччя й налетів на стовп. 58-річному водієві вижити не вдалося. Він загинув на місці події.

У салоні Infinity, крім неповнолітнього водія, перебували ще троє пасажирів:

двоє 19-річних хлопців;

16-річна дівчина.

Їх у важкому стані відвезли у лікарню. Наразі потерпілі перебувають у реанімації.

До речі, правоохоронці кажуть, що обидва водії були тверезі.

Момент моторошного зіткнення: відео 18+

На відео перших хвилин після ДТП видно, що неповнолітній водій практично не постраждав. Він ходив і шукав телефон дівчини, яка лежала на землі й майже не ворушилася.

Перші хвилини після ДТП: відео

У Харкові неповнолітній водій спричинив масштабну ДТП / Фото "Х****й Харьков", "ХС Харьков", "Харьков LIVE"

Що відомо про ймовірного винуватця ДТП

Телеграм-канал "Харьков 1654" пише, що підозрюваний – 16-річний місцевий мажор, якого звати Микола. Батьки лише недавно подарували йому автомобіль. До речі, одразу після ДТП вони буцімто заявили про його "викрадення".

Раніше Микола стріляв у людей

У минулому хлопець вже нібито мав проблеми із законом. У 2014 році він стріляв з травматичного пістолета у брата та матір дівчини, яку сам ображав. Мовляв, мажор постійно принижував та казав дівчині, що вона "не його рівня". Поговорити з підлітком вирішили 39-річна мати та 19-річний брат постраждалої. Зустрілися вони з Миколою у супермаркеті.

Той одразу почав погрожувати сім'ї, що "засадить" їх, бо вони "ніхто". Коли усі вийшли на вулицю, юнак почав стріляти. Брат жертви отримав 7 куль, а його мати – 1 – 2. На місце події виїжджали правоохоронці. Тоді вони відкрили кримінальну справу за хуліганство.

До речі, в інстаграмі Микола часто хизувався своїм розкішним життям. Він публікував фотографії нової автівки, грошей та автоматів у багажнику.

Крім того, на відео неповнолітній показував своє ставлення до поліції – матюкав патрульних.



Підозрюваний у смертельній ДТП хизувався розкішним життям в інстаграмі / Колаж 24 каналу

У мережі злили листування підлітка

OBOZREVATEL опублікував листування Миколи в інстаграмі. На скриншотах хлопець стверджує, що часто виїжджає на зустрічну смугу та червоний колір світлофора. Мовляв, "коли поспішаєш, то можна". Крім того, він зізнався, що розбив 4 автомобілі й наїжджав на людей, а всі проблеми вирішував з патрульними за 100 – 200 доларів.

Підозрюваного у вчиненні ДТП вже затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує ув'язнення терміном на 8 років та позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки або без цього.