На Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблий – фото

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На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері 21 квітня трапилась аварія. Водій легковика Volkswagen влетів у фуру DAF. Пасажирка авто постраждала, а водій загинув на місці.

Джерело:

Поліція Одещини

ДТП трапилась поблизу села Кошари. У поліції відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Що відомо про постраждалих

  • 64-річний харків'янин-водій в результаті зіткнення загинув миттєво. Він отримав травми несумісні з життям.
  • Його 16-річну доньку госпіталізували у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою, переламами та забоями.
  • Водій вантажівки не постраждав.


Смертельна ДТП під Одесою / Фото Нацполіція

  • В рамках досудового слідства проведуть низку експертиз.
  • За попередньою інформацією поліцейських, ДТП сталась через вантажівку, яка виїхала на зустрічну смугу, або об'їхати перешкоду.

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В результаті аварії легковик перекинувся / Фото Нацполіції