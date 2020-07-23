Аварія на вулиці Заболотного у Києві / Колаж 24 каналу

У Києві на вулиці Заболотного сталася потрійна ДТП за участю іномарок Volkswagen, Skoda та Opel. Автівки зіткнулися прямісінько перед пішохідним переходом. Ймовірний винуватець аварії – водій Volkswagen – був сильно п'яним.