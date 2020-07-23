П’яна і потрійна ДТП у Києві: автівки зіткнулися перед переходом – фото і подробиці
У Києві на вулиці Заболотного сталася потрійна ДТП за участю іномарок Volkswagen, Skoda та Opel. Автівки зіткнулися прямісінько перед пішохідним переходом. Ймовірний винуватець аварії – водій Volkswagen – був сильно п'яним.
Про потрійну аварію у столиці інформує пресслужба Патрульної поліції Києва. Там зауважують: автопригода трапилася вранці, правоохоронці оперативно прибули на виклик.
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Що відомо про обставини ДТП:
- Попередньо, патрульні встановили, що два автомобілі зупинилися перед пішохідним переходом. Водій Volkswagen, який рухався позаду, не зупинився та здійснив зіткнення з автомобілем Skoda, а той, за інерцією, з автомобілем Opel.
- У водія Volkswagen були явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому йому запропонували провести огляд на місці ДТП.
- Чоловік погодився. Результат алкодрагера – 2,41 проміле, що у 12 разів перевищує дозволений рівень.
- Патрульні склали на водія протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
- Тим часом водія Skoda через отримані травми довелося госпіталізувати.
- На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.
У фейсбук-спільноті "Київ Оперативний" оприлюднили відео з місця аварії.
Аварія на Заболотного у Києві: відео
Вулиця Академіка Заболотного у Києві: мапа