Це 14 червня повідомив батько потерпілого хлопця Сергій Ращенко. Він написав про загибель чоловіка допис у своєму фейсбуці, де підписаний Сергій Мотус.

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Що він написав про смерть водія

Як розповів чоловік, Рустамян загинув 11 червня. За його словами, чоловік на великій швидкості врізався в стовп. Як наслідок, отримав численні травми та згодом загинув.

Размік не помер одразу, він отримав численні травми та страждав. Я сподіваюся, що перед тим як здох**ти ця мерзота відчувала такий же біль, як і мій Міша. Ось так працює карма,

– додав Сергій Ращенко.

За інформацією armeniasputnik, автомобіль, яким керував Размік, влаштував ДТП на дорозі Ечміадзін-Маргара у Вірменії. Він виїхав за межі проїжджої частини, де врізався в опорний стовп газопроводу.

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Разміка Рустамяня вважали винним у тому, що він на Mercedes із дипломатичними номерами здійснив наїзд на підлітка.

Як наслідок той отримав численні травми та отримав параліч значної частини тіла.

Судовий процес довго затягувався та був безрезультатним.

Однак Сергій Ращенко вирішив витрачати гроші не на адвокатів, а на реабілітацію сина.

Хлопець пройшов тривалий курс лікування в Іспанії.

Згодом Ращенко вирішив зайнятись реабілітацію й інших потерпілих у ДТП.

Тому у 2019 році відкрив зал фізіотерапії Motus.

Син Сергій Ращенка на реабілітації / Фото Facenews