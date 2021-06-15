Це 14 червня повідомив батько потерпілого хлопця Сергій Ращенко. Він написав про загибель чоловіка допис у своєму фейсбуці, де підписаний Сергій Мотус.
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Що він написав про смерть водія
Як розповів чоловік, Рустамян загинув 11 червня. За його словами, чоловік на великій швидкості врізався в стовп. Як наслідок, отримав численні травми та згодом загинув.
Размік не помер одразу, він отримав численні травми та страждав. Я сподіваюся, що перед тим як здох**ти ця мерзота відчувала такий же біль, як і мій Міша. Ось так працює карма,
– додав Сергій Ращенко.
За інформацією armeniasputnik, автомобіль, яким керував Размік, влаштував ДТП на дорозі Ечміадзін-Маргара у Вірменії. Він виїхав за межі проїжджої частини, де врізався в опорний стовп газопроводу.
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- Разміка Рустамяня вважали винним у тому, що він на Mercedes із дипломатичними номерами здійснив наїзд на підлітка.
- Як наслідок той отримав численні травми та отримав параліч значної частини тіла.
- Судовий процес довго затягувався та був безрезультатним.
- Однак Сергій Ращенко вирішив витрачати гроші не на адвокатів, а на реабілітацію сина.
- Хлопець пройшов тривалий курс лікування в Іспанії.
- Згодом Ращенко вирішив зайнятись реабілітацію й інших потерпілих у ДТП.
- Тому у 2019 році відкрив зал фізіотерапії Motus.
Син Сергій Ращенка на реабілітації / Фото Facenews