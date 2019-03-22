ДТП біля метро "Дорогожичі": Кличко прокоментував інцидент
Мер столиці Віталій Кличко зауважив, що розслідування аварії повинно бути відкритим та відбудеться у стислі терміни.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook наголосивши, що усі винні у інциденті, понесуть покарання.
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24 канал повідомляв про те, що у Києві неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус під час спроби проскочити на червоний сигнал світлофору збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.
Мер Києва ініціював перевірку підприємства, якому належить маршрутка додавши, що її результати будуть оприлюднені.
Дивіться відео: ДТП у Києві біля метро "Дорогожичі"
Джерело: 24 Канал
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