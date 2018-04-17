11:59
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 8°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ДТП чи "підстава": у мережі з'явилось відео, як Арсен Мірзоян на джипі протаранив афішу

1165 Читать новость на русском
Арсен Мірзоян протаранив сітілайт у Києві
Арсен Мірзоян протаранив сітілайт у Києві / Фото з вільних джерел

Український співак Арсен Мірзоян, який нещодавно вдруге побрався з Антоніною Матвієнко, спричинив ДТП у Києві. Чоловік на швидкості протаранив сітілайт зі своєю афішою.

Очевидцем аварії стала ведуча Міла Єремеєва, яка на сторінці у Facebook опублікувала відповідне відео.

Читайте також: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян вдруге одружились: ніжні фото з церемонії

Згідно із записом, зірка знімала відеоблог, як раптом за її спиною джип протаранив сітілайт. З авто вийшов Арсен Мірзоян. Ведуча одразу ж поквапилась зробити селфі зі знаменитістю, однак він здивовано дивився у камеру та відійшов від Міли Єремеєвої.

Коли одного разу ввечері я спробувала зняти новий епізод влогу...
– написала ведуча.

Користувачі соцмережі миттєво відреагували на відео. Люди засумнівались, що це випадково зняті кадри. "Потужно... Скільки дублів було?", "Акторська гра – мінус тисяча", – написали українці. Камера й справді була повернута на сітілайт, що викликає додаткові підозри. Наразі ж Арсен Мірзоян не коментує події.

Хто такий Арсен Мірзоян?
Це відомий український співак, який є автором всіх своїх пісень. Арсен Мірзоян здобув популярність після участі в проекті "Голос країни". Наразі артист випустив два альбоми – "Ґудзики" та "Незвичні місця". У 2017 році Арсен Мірзоян одружився з Антоніною Матвієнко. Зіркова пара виховує двох доньок, одна з яких – від першого шлюбу співачки.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук