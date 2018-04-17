ДТП чи "підстава": у мережі з'явилось відео, як Арсен Мірзоян на джипі протаранив афішу

Український співак Арсен Мірзоян, який нещодавно вдруге побрався з Антоніною Матвієнко, спричинив ДТП у Києві. Чоловік на швидкості протаранив сітілайт зі своєю афішою.

Очевидцем аварії стала ведуча Міла Єремеєва, яка на сторінці у Facebook опублікувала відповідне відео.

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Згідно із записом, зірка знімала відеоблог, як раптом за її спиною джип протаранив сітілайт. З авто вийшов Арсен Мірзоян. Ведуча одразу ж поквапилась зробити селфі зі знаменитістю, однак він здивовано дивився у камеру та відійшов від Міли Єремеєвої.

Коли одного разу ввечері я спробувала зняти новий епізод влогу...

– написала ведуча.

Користувачі соцмережі миттєво відреагували на відео. Люди засумнівались, що це випадково зняті кадри. "Потужно... Скільки дублів було?", "Акторська гра – мінус тисяча", – написали українці. Камера й справді була повернута на сітілайт, що викликає додаткові підозри. Наразі ж Арсен Мірзоян не коментує події.

Хто такий Арсен Мірзоян?

Це відомий український співак, який є автором всіх своїх пісень. Арсен Мірзоян здобув популярність після участі в проекті "Голос країни". Наразі артист випустив два альбоми – "Ґудзики" та "Незвичні місця". У 2017 році Арсен Мірзоян одружився з Антоніною Матвієнко. Зіркова пара виховує двох доньок, одна з яких – від першого шлюбу співачки.