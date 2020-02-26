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      Відразу 6 авто зіткнулись поблизу Львова: серед постраждалих є дитина – фото

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      На дорозі Київ – Чоп зіткнулися 6 автомобілів, постраждала дитина / Нацполіція

      На автодорозі Київ – Чоп неподалік села Чишки Пустомитівського району сталася масштабна ДТП – зіткнулися одразу 6 автомобілів. Постраждали троє осіб.

      Серед постраждалих – 11-річний хлопець, пасажир одного із автомобілів, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

      Дивіться також: Автобус із пасажирами зіткнувся з Mercedes у Києві – відео

      Велике зіткнення трапилось 25 лютого. Як встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF скоїв попутне зіткнення з автомобілем Renault Logan. Той після цього зіткнувся із автобусом БАЗ, що їхав попереду.

      Після зіткнення автобус в'їхав в автомобіль Ford Kuga, що спричинило зіткнення Ford та Volkswagen Sharan.

      ДТП на Львівщині
      ДТП на Львівщині/ Дужерело: lv.npu.gov.ua

      В результаті ДТП постраждали двоє водіїв та одинадцятирічний пасажир. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 

      Аварії та ДТП.  В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині. За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Постраждалі Поліція Новини Львова Аварії та ДТП Новини України Новини політики
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