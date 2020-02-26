Відразу 6 авто зіткнулись поблизу Львова: серед постраждалих є дитина – фото

На автодорозі Київ – Чоп неподалік села Чишки Пустомитівського району сталася масштабна ДТП – зіткнулися одразу 6 автомобілів. Постраждали троє осіб.

Серед постраждалих – 11-річний хлопець, пасажир одного із автомобілів, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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Велике зіткнення трапилось 25 лютого. Як встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF скоїв попутне зіткнення з автомобілем Renault Logan. Той після цього зіткнувся із автобусом БАЗ, що їхав попереду.

Після зіткнення автобус в'їхав в автомобіль Ford Kuga, що спричинило зіткнення Ford та Volkswagen Sharan.



ДТП на Львівщині/ Дужерело: lv.npu.gov.ua

В результаті ДТП постраждали двоє водіїв та одинадцятирічний пасажир. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Аварії та ДТП. В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині. За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.