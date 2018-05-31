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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

ДТП із дитиною на велосипеді у Києві: водій, який збив хлопця, дав коментар

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Водій автівки, яка збила дитину на велосипеді у Києві, дав коментар
Водій автівки, яка збила дитину на велосипеді у Києві, дав коментар / фото з соціальних мереж

Водій поліцейського авто, яке збило у Києві дитину на велосипеді, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували. Також він додав, що хлопець на велосипеді їхав дуже швидко та, вочевидь, порушував правила.

Про це водій транспортного засобу, який збив неповнолітнього хлопця на велосипеді, повідомив у коментарі "Громадському".

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Там гараж стоїть перед пішохідним переходом, нічого не було видно. Цей хлопець порушив — він їхав дуже швидко на велосипеді, а не переходив, я сподіваюсь, що з ним все добре,
– сказав водій.

Він також спростував інформацію свідків події про те, що його автівка належала до супроводу президента. За його словами, у машині не було ані проблискових маячків, ані сирен.

"Хлопець на велосипеді був у навушниках, не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів одразу, ми стукнули його велосипед, і він виходить впав на капот, і його відкинуло потім від капоту. Я одразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу та одразу ми викликали швидку", – пояснив напарник водія.

Окрім цього, стало відомо, що чоловік, який збив дитину на велосипеді у Києві, разом із напарником працюють у батальйоні супроводження Головного управління Національної поліції міста Києва.

Водій перебуває у шоковому стані після аварії.

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.

В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

Пізніше стало відомо, що авто належить поліції.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Діти ДТП з кортежем Порошенка
Джерело: 24 Канал
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