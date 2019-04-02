ДТП із нацгвардійцями в Одесі: один із бійців прийшов до тями і розповів про страшну аварію

Один із бійців Нацгвардії, який постраждав під час смертельної ДТП в Одесі, прийшов до тями. Мовиться про солдата Дениса Балгурова. Інший нацгвардієць, Данило Руденко, впав в кому. У нього тяжка черепно-мозкова травма.

24 канал повідомляв, що 30 березня водій автомобіля Opel з європейською реєстрацією грубо порушив правила дорожнього руху, поїхав на жовтий сигнал світлофора і зіткнувся з двома іншими автомобілями. Від потужного удару Opel відкинуло на тротуар. Так, внаслідок ДТП загинув військовий, який перебував на тротуарі, важкі травми отримали двоє його колег-нацгвардійців, а також – троє пасажирів Opel.

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Окрім того, трохи згодом стало відомо про обурливі деталі трагедії. Один з очевидців аварії добивав ногами закривавлених бійців Нацгвардії. Поліцейські вже встановили особу цієї людини. Це колишній засуджений – Максим Путілін. За скоєне йому загрожує 5 років за ґратами.



Максим Путілін, який добивав потерпілих в аварії Нацгвардійців ногами

Наразі двоє бійців Нацгвардії перебувають у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Стан Балгурова, який прийшов до тями, стабільний з позитивною динамікою. Невдовзі лікарі збираються перевести його у відділення травматології, передає "Думська".

Чоловік розповів про пережитий інцидент. Він разом із товаришами по службі стояв на тротуарі біля пішохідного переходу, коли на них наїхав Opel.

Він спробував проскочити між двома машинами, зачепився за одну, потім його відкинуло,

– пригадав постраждалий.

Також Балгуров пролив світло на поведінку Путіліна – очевидця ДТП, який добивав постраждалих Нацгвардійців ногами. За його словами, це була помста за те, що військові за декілька хвилин до трагедії зробили йому зауваження за порушення громадського порядку.

За словами медиків, військових очікує тривала реабілітація та декілька операцій. У кожного із них – відкриті переломи ніг.

Дивіться відео, як чоловік б'є потерпілих нацгвардійців після ДТП в Одесі (18+):