ДТП із зірками "Дизель Шоу": Яна Глущенко розповіла про свій стан здоров'я

Акторка популярного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко, яка з колегами потрапила у жахливу ДТП, розповіла про свій стан здоров'я. Заява зірки з'явилась на її сторінці в Instagram.

За словами Яни Глущенко, медики вже виписали її зі шпиталю. Акторка спростувала моторошні чутки про травми, які вона отримала. Зірка заявила, що всі частини тіла в неї на місці, а наразі її життю нічого не загрожує.

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"Я вже вдома, жива і здорова, всі органи і частини тіла на місці. Величезне прохання до прихильників і преси: не пишіть вигадані вами ж діагнози і прогнози. Нам зараз і так важко! Не питайте чи вийдемо ми ще на сцену і таке інше – ці питання зараз недоречні! Якщо хочете зробити добру справу, то помоліться за наше здоров'я і поставте свічку за Марину. Дякую за розуміння", – написала Яна Глущенко.



Скріншот заяви Яни Глущенко – постраждалої в ДТП акторки "Дизель Шоу"

До слова, одразу ж після страшної ДТП на Київщині акторів Яну Глущенко та Єгора Крутоголова госпіталізували з травмами різної важкості. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинула Марина Поплавська. Згодом стало відомо, що інші актори "Дизель Шоу" отримали серйозні травми, однак потреби в їх госпіталізації не було.