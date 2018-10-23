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      ДТП із зірками "Дизель Шоу": Яна Глущенко розповіла про свій стан здоров'я

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      ДТП з акторами "Дизель Шоу": Яна Глущенко зробила нову заяву
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": Яна Глущенко зробила нову заяву / Фото із соцмереж

      Акторка популярного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко, яка з колегами потрапила у жахливу ДТП, розповіла про свій стан здоров'я. Заява зірки з'явилась на її сторінці в Instagram.

      За словами Яни Глущенко, медики вже виписали її зі шпиталю. Акторка спростувала моторошні чутки про травми, які вона отримала. Зірка заявила, що всі частини тіла в неї на місці, а наразі її життю нічого не загрожує. 

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      "Я вже вдома, жива і здорова, всі органи і частини тіла на місці. Величезне прохання до прихильників і преси: не пишіть вигадані вами ж діагнози і прогнози. Нам зараз і так важко! Не питайте чи вийдемо ми ще на сцену і таке інше – ці питання зараз недоречні! Якщо хочете зробити добру справу, то помоліться за наше здоров'я і поставте свічку за Марину. Дякую за розуміння", – написала Яна Глущенко. 


      Скріншот заяви Яни Глущенко – постраждалої в ДТП акторки "Дизель Шоу"

      До слова, одразу ж після страшної ДТП на Київщині акторів Яну Глущенко та Єгора Крутоголова госпіталізували з травмами різної важкості. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинула Марина Поплавська. Згодом стало відомо, що інші актори "Дизель Шоу" отримали серйозні травми, однак потреби в їх госпіталізації не було. 

      Останні новини про моторошну дтп з акторами "дизель шоу":
      Теги: LifeStyle Новини України ДТП з акторами Дизель Шоу
      Джерело: 24 Канал
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