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      У центрі Києва перекинулася швидка: відео

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      ДТП у Києві, швидка допомога перекинулася із пацієнтом – відео
      У спецавто врізався легковик / ukr.segodnya.ua

      На перехресті Антоновича і Жилянської сталася аварія зі швидкою. Внаслідок ДТП спецавто медиків перекинулося набік.

      У момент аварії у салоні швидкої перебувала бригада медиків і пацієнт. Як повідомляє сайт Сьогодні, усі вони змогли вибратися самостійно. 

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      На кадрах видно, що спецавто медиків їхало із проблисковими маячками, у той час, коли легковик у нього врізався. Водій легковика також не постраждав.


      Пацієнт і медики змогли вибратися з авто самостійно / segodnya.ua

      У центрі Києва внаслідок ДТП перевернулася швидка – дивіться відео поліції з камери спостереження 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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