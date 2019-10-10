У центрі Києва перекинулася швидка: відео
На перехресті Антоновича і Жилянської сталася аварія зі швидкою. Внаслідок ДТП спецавто медиків перекинулося набік.
У момент аварії у салоні швидкої перебувала бригада медиків і пацієнт. Як повідомляє сайт Сьогодні, усі вони змогли вибратися самостійно.
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На кадрах видно, що спецавто медиків їхало із проблисковими маячками, у той час, коли легковик у нього врізався. Водій легковика також не постраждав.
Пацієнт і медики змогли вибратися з авто самостійно / segodnya.ua
У центрі Києва внаслідок ДТП перевернулася швидка – дивіться відео поліції з камери спостереження
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