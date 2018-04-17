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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії

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Аварія у Кривому Розі 17 квітня
Аварія у Кривому Розі 17 квітня / Прес-служба поліції

Страшна ДТП у Кривому Розі сталася зранку 17 квітня. Щонайменше восьмеро загиблих і десятки поранених. У місті оголошена жалоба. Як сталася аварія та найважливіші деталі трагедії читайте на сайті 24.

Що сталося?

17 квітня близько 6-ї ранку сталася смертельна аварія у Кривому Розі. На перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутка №261, яка їхала з 95-го кварталу на Соцмісто, та автобус, який перевозив співробітників підприємства "ArcelorMittal".

Читайте також: Жахлива ДТП у Кривому Розі: з'явилось відео з місця аварії

Аварія в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі: зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікробус та автобус підприємства "ArcelorMittal"

ДТП у Кривому Розі
У ДТП в Кривому Розі загинуло щонайменше 8 осіб

Скільки загиблих і поранених?

За останньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло восьмеро осіб. 21 людина постраждала, з них 15 госпіталізовані, а четверо перебувають у важкому стані в реанімації.

Шість тіл вже опізнані, родичів загиблих сповістили про трагедію.

За даними ДСНС, на момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало 2 особи, у пасажирському автобусі – 3 особи та у маршрутному таксі орієнтовно було 25 осіб.

Читайте також: У Кривому Розі затримали одного з учасників смертельної ДТП

У ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг", автобус якого став третім учасником ДТП, повідомили, що автобус їхав по працівників підприємства і був порожнім. Водій отримав множинні травми, наразі прооперований і перебуває в лікарні.

Відомо також, що водій і пасажир легкового автомобіля Mazda живі.

Перші секунди після ДТП у Кривому Розі: відео

Хто винен?

Як повідомляє місцевий сайт "Первый городской", в той час, коли маршрутка №261 прямувала з 95-го кварталу на Соцмісто, по вулиці Героїв АТО на миготливий жовтий сигнал світлофора перехрестя перетинав легковик Mazda, який протаранив громадський транспорт. У результаті зіткнення маршрутку, в якій було багато пасажирів, відкинуло на зустрічну смугу – під колеса автобуса "ArcelorMittal".

За даними текінгу GPS-навігатора, встановленого у громадському транспорті, маршрутка рухалася зі швидкістю 50 км/год. Автобус "ArcelorMittal" їхав зі швидкістю 60 км/год, пише "Первый городской".

У прес-службі Нацполіції повідомили, що про винуватця аварії говорити зарано, треба провести відповідні експертизи. За попередньою інформацією, Mazda виїжджала з другорядної смуги на головну.

Наразі водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження – затриманий, з ним проводять слідчі дії. На момент ДТП він був тверезий. Їхав зі своїм 16-річним сином. Вони сильно не постраждали.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 286 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Коментар сина водія Mazda

16-річний син водія Mazda у момент аварії перебував на пасажирському сидінні. У коментарі "Первому городскому" хлопець розповів, що його батько додав швидкості, оскільки вони спізнювалися на автовокзал. Хлопець мав їхати у Дніпро і до відправлення залишалося близько 10 хвилин.

За його словами, маршрутку не встигли побачити нібито через дерева. Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав. А водія іномарки госпіталізували через травму після удару об кермо.

Чи потрібна допомога постраждалим?

Головний лікар криворізької станції переливання крові і медики у 2-й міській лікарні кажуть, що усім необхідним (медпрепаратами і кров'ю) потерпілі забезпечені, передає 1kr.ua

У Кривому Розі оголошена жалоба

18 квітня у Кривому Розі оголошена жалоба. На адміністративних будівлях опустять державні прапори. Також скасують розважальні заходи. Жителі міста несуть квіти на місце страшної трагедії.


Жителі Кривого Рогу несуть квіти на місце ДТП

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родичам і близьким загиблих.

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу Жертви
Джерело: 24 Канал
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