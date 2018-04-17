Жахлива ДТП у Кривому Розі: з'явилось відео з місця аварії
У мережі з'явилися записи з місця моторошної аварії, яка трапилась вранці 17 квітня у Кривому Розі, в результаті якої загинули щонайменше 8 людей.
Відповідні відео були опубліковані очевидцями в YouTube.
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Як відомо, близько 6 години ранку 17 квітня у Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств міста.
Внаслідок ДТП загинули щонайменше 8 людей та ще понад 18 постраждалих доставлені до лікарні, серед них 4 перебувають у вкрай важкому стані.
"Про винуватця аварії говорити зарано, треба провести відповідні експертизи. Попередньо, Mazda виїжджала з другорядної на головну. На місці зараз продовжують працювати співробітники слідчого управління", – розповіла спікер Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська в ефірі "112 Україна".
18 квітня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими в ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП у Кривому Розі
Масштабна аварія у Кривому Розі
Смертельна ДТП у Кривому Розі
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