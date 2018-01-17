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ДТП на Дніпропетровщині: серед постраждалих трирічна дитина та вагітна жінка

13:54, сьогодні 556 Читать новость на русском
ДТП на Дніпропетровщині
ДТП на Дніпропетровщині / ГУ НП

На Дніпропетровщині поліція з'ясовує обставини ДТП, яка сталася напередодні. Внаслідок аварії постраждали троє людей, в тому числі вагітна жінка та трирічна дитина.

Про це повідомляє прес-служба поліції на своїй сторінці у Facebook.

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Вчора, 16 січня, на автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої, за попередньою інформацією, автомобіль Daewoo Lanos неконтрольовано занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем-цистерною "Урал". Внаслідок зіткнення, два пасажири легкового автомобіля отримали тяжкі тілесні ушкодження. Медики госпіталізували вагітну жінку та трирічну дитину.

ДТП на Дніпропетровщині
Внаслідок аварії на Дніпропетровщині, постраждали дитина та вагітна жінка

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію-винуватцю загрожує штраф або позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Дніпра Діти
Джерело: 24 Канал
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