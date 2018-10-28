ДТП на гонках у Кривому Розі: нова інформація про стан дитини, яка постраждала найбільше

10-річну дівчинку, яка найбільше постраждала, внаслідок наїзду автомобіля на глядачів під час гонок у Кривому Розі, перевезли до обласної лікарні Дніпра.

28 жовтня 10-річну дівчинку, яка найбільше постраждала внаслідок ДТП під час "Гонок на виживання" у Кривому Розі, перевезли в дитячу обласну лікарню у Дніпрі, інформує видання "Перший Криворізький".

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Дитина перебуває у реанімації у стані коми. Після ДТП лікарі оцінювали стан дитини, як стабільно важкий.

Дивіться відео, як авто в'їхало у глядачів під час гонок у Кривому Розі:

27 жовтня на автодромі "Кривбас-екстрим" у Кривому Розі під час змагань "Гонки на виживання" сталась ДТП. Один із автомобілів після виконанні маневру в’їхав у натовп глядачів. За словами організаторів змагань, в авто відмовили гальма. Внаслідок наїзду постраждали 4 людини, серед яких двоє дітей.



10-річна дівчинка з тяжкими травмами голови та тіла потрапила у реанімацію, 5-річний хлопець зазнав травм середнього ступеня тяжкості. 53-річній жінці діагностували закритий перелом тазу. Четвертий постраждалий отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився. За фактом цього ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (частина 2 статті 286 ККУ).