ДТП на гонках у Кривому Розі: відомо про стан постраждалих дітей

Відомо про стан двох дітей, які постраждали внаслідок наїзду автомобіля на глядачів під час "Гонок на виживання" у Кривому Розі 27 жовтня.

27 жовтня на автодромі "Кривбас-екстрим" у Кривому Розі під час змагань "Гонки на виживання" сталась ДТП. Один із автомобілів після виконанні маневру в’їхав у натовп глядачів.

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За словами організаторів змагань, в авто відмовили гальма. Внаслідок наїзду постраждали 4 людини, серед яких двоє дітей.

У найтяжчому стані перебувала 10-річна дівчинка, яка з тяжкими травмами голови та тіла потрапила у реанімацію. 28 жовтня все ще у стані коми її перевезли до дитячої лікарні у Дніпрі.

29 жовтня заступник директора дитячої лікарні Дніпропетровської області Сергій Інюшин повідомив журналістам, що дівчинку вдалось вивести з коми.

Її стан лікарі оцінюють як важкий, але стабільний: у дитини важка черепно-мозкова травма, набряк головного мозку, множинні рани на голові, животі та спині. У дівчинки також діагностували перелом ключиці і таза, забій легені, серця і внутрішніх органів.

Стан дитини важкий, але стабільний. Вона самостійно дихає. Її вивели з коми, життю нічого не загрожує. Заплановані операції, дівчинка проходить додаткове обстеження,

– цитує медика видання "Перший Криворізький".

Щодо стану 5-річного хлопчика, який також постраждав у цій ДТП, то його оцінюють як задовільний. Життю дитини нічого не загрожує і його готуються виписати з лікарні у Кривому Розі.

Дивіться відео, як авто в'їхало у натовп людей під час гонок у Кривому Розі: