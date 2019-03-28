ДТП на мільйон: BMW на зустрічній розтрощило п'ять автомобілів – фото та відео

Серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia сталася у четвер, 28 березня, в Києві – на проспекті Валерія Лобановського, 119. Дивом ніхто не загинув. До слова, сукупна вартість цих автомобілів – не менше за мільйон гривень.

Згідно з інформацією очевидців, як зазначає dtp.kiev.ua, нетверезий водій автомобіля BMW X6 на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу. І далі просто таранив автомобілі. Водій та пасажири BMW вийшли з машини і втекли з місця ДТП. Трапилося це у ніч на 28 березня, приблизно о 01:40.

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Під удар потрапили Lada Kalina, Chevrolet Lacetti (таксі з водієм та пасажирами), Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia (від удару навіть загорівся) загальною вартістю у не менш за мільйон гривень. Постраждали двоє людей – пасажир Chevrolet і водій Daewoo, їх госпіталізували.

Дивіться відео з місця ДТП (зйомки від "Інформатора", присутня ненормативна лексика):

Аварія на Лобановського Києві: дивіться фото ("Інформатор")

Фото аварії на Лобановського від dtp.kiev.ua

До слова, цього ж дня, 28 березня, на в'їзді у Київ на Бориспільській трасі через слизьку дорогу сталася масштабна аварія за участі щонайменше 18 автомобілів – детальніше читайте тут.