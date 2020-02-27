У Києві на Кільцевій смертельна ДТП: загинули двоє чоловіків – фото з місця аварії
Увечері 27 лютого у Києві на перетині вулиць Окружної і Газопровідної сталася смертельна ДТП. На місці загинув водій одного з авто та його пасажир.
За попередніми даними, які повідомляє Информатор, Skoda повертала з Кільцевої на Газопровідну. У цей момент їхав позашляховик Audi, який протаранив машину під час маневру.
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Від удару пасажира Skoda відкинуло на декілька метрів: від отриманих травм він загинув. Водій помер прямо за кермом.
Кермувальника Audi шпиталізували із травмою голови.
У коментарях в мережі користувачі зазначають, що це дуже незручне місце, на якому часто стаються аварії. Дехто нарікає на те, що водії постійно перевищують швидкість на цій ділянці, а інші – на те, що там потрібно дозволити поворот на червоне.
Місце смертельної аварії на Кільцевій
Дивіться фото з місця аварії у Києві на Кільцевій