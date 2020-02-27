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      У Києві на Кільцевій смертельна ДТП: загинули двоє чоловіків – фото з місця аварії

      - Читать новость на русском
      Смертельна ДТП у Києві / kiev.informator.ua

      Увечері 27 лютого у Києві на перетині вулиць Окружної і Газопровідної сталася смертельна ДТП. На місці загинув водій одного з авто та його пасажир.

      За попередніми даними, які повідомляє Информатор, Skoda повертала з Кільцевої на Газопровідну. У цей момент їхав позашляховик Audi, який протаранив машину під час маневру. 

      До теми: Поліцейський на смерть збив велосипедистку на Хмельниччині: фото з місця ДТП

      Від удару пасажира Skoda відкинуло на декілька метрів: від отриманих травм він загинув. Водій помер прямо за кермом.

      Кермувальника Audi шпиталізували із травмою голови.

      У коментарях в мережі користувачі зазначають, що це дуже незручне місце, на якому часто стаються аварії. Дехто нарікає на те, що водії постійно перевищують швидкість на цій ділянці, а інші – на те, що там потрібно дозволити поворот на червоне.

      Місце смертельної аварії на Кільцевій

      Дивіться фото з місця аварії у Києві на Кільцевій

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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