ДТП на Сумській у Харкові: Дронову дозволили не прибувати до суду

Геннадій Дронов, один із двох засуджених за смертельну ДТП на Сумській в Харкові (жовтень, 2017 рік), не буде присутнім особисто в Касаційному кримінального суду. Натомість він братиме участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Це випливає з ухвали Касаційного кримінального суду від 20 лютого. Згідно з документом, заяву до суду подав сам Дронов. У ній він просить забезпечити можливість під час касаційного розгляду взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції. Зараз Дронов перебуває у Крюківській виправній колонії.

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Суд заяву Дронова задовольнив. Також суд постановив забезпечити проведення дистанційного судового засідання шляхом відеоконференції. Відбуватиметься вона між Касаційним кримінальним судом і державною установою "Крюківська виправна колонія (№ 29)".

Крім того, ще частина потерпілих братиме участь у касаційному розгляді через відеозв'зок з Київського райсуду Харкова.

Як повідомляє Укрінформ, за словами адвоката потерпілих Дмитра Марцоня, мовиться, зокрема, про двох його підзахисних:

Людмила Фабрис, у якої в ДТП загинули дочка та онука,

Тіну Шевцову, у якої загинула рідна сестра.

До слова, наприкінці 2019 року адвокат Дронова оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Крім того, він попросив повернути справу на новий розгляд.

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Смертельна ДТП у Харкові: коротко