22:24
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      ДТП на Сумській у Харкові: Дронову дозволили не прибувати до суду

      - Читать новость на русском
      Геннадій Дронов / MediaPort

      Геннадій Дронов, один із двох засуджених за смертельну ДТП на Сумській в Харкові (жовтень, 2017 рік), не буде присутнім особисто в Касаційному кримінального суду. Натомість він братиме участь у засіданні в режимі відеоконференції.

      Це випливає з ухвали Касаційного кримінального суду від 20 лютого. Згідно з документом, заяву до суду подав сам Дронов. У ній він просить забезпечити можливість під час касаційного розгляду взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції. Зараз Дронов перебуває у Крюківській виправній колонії.

      До теми! Смертельна ДТП у Харкові: коли суд розгляне скарги на вирок Дронова та Зайцевої

      Суд заяву Дронова задовольнив. Також суд постановив забезпечити проведення дистанційного судового засідання шляхом відеоконференції. Відбуватиметься вона між Касаційним кримінальним судом і державною установою "Крюківська виправна колонія (№ 29)".

      Крім того, ще частина потерпілих братиме участь у касаційному розгляді через відеозв'зок з Київського райсуду Харкова.

      Як повідомляє Укрінформ, за словами адвоката потерпілих Дмитра Марцоня, мовиться, зокрема, про двох його підзахисних:

      • Людмила Фабрис, у якої в ДТП загинули дочка та онука,
      • Тіну Шевцову, у якої загинула рідна сестра.

      До слова, наприкінці 2019 року адвокат Дронова оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Крім того, він попросив повернути справу на новий розгляд.

      Цікаво! Що відомо про колонію засудженого за ДТП у Харкові Геннадія Дронова: фото, відео

      Смертельна ДТП у Харкові: коротко

      • Сталася вона 8 жовтня 2017 року.
      • Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
      • Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
      • Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
      • Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
      • Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
      • У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
      • Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
      які ще події останнім часом розгорталися навколо смертельної дТП у харкові: 
      Скільки людей померло від грипу в Україні
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Харкова Судді ДТП у Харкові
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Стадіони прихильників та конгресмени на розігріві: передвиборча гонка в США стратувала
      Остап Яриш
      сьогодні , 21:46 Коронавірус в Італії та можливість поширення: що пишуть іноземні ЗМІ
      Світлана Попова
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 20:06 Чи можлива велика війна у Сирії: ЗМІ про суперництво Росії та Туреччини
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук