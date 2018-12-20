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      ДТП на Житомирській трасі у Києві: навіть пожежники наглухо та мертво застрягли у заторі

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      Затор унаслідок ранкової ДТП на Житомирській трасі на виїзді з Києва розтягнувся аж до вечора (ілюстративне фото)
      Затор унаслідок ранкової ДТП на Житомирській трасі на виїзді з Києва розтягнувся аж до вечора (ілюстративне фото) / ТСН

      Наслідки аварії, що сталася ще вранці 20 грудня на Житомирській трасі на виїзді з Києва, до вечора того ж дня ще не вдалося ліквідувати. Зокрема, тут продовжують у величезному заторі стояти машини, навіть пожежні.

      24 канал повідомляв, що уранці 20 грудня на Житомирській трасі на виїзді з Києва позашляховик врізався у фуру, щоправда в результаті ДТП постраждали ще чотири автомобіля.

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      Унаслідок інциденту рух було заблоковано та на трасі утворилися величезні корки.

      Як передає кореспондентка 24 каналу, станом на вечір 20 грудня проблеми з рухом тут ще досі тривають. .

      За її словами, затор – настільки величезний, що у ньому стоять навіть пожежники.

      "Стоїть наглухо та мертво від КПІ до самого виїзду з Києва на Житомирську трасу . Аварію все ще не розтягнули з дороги. Саме зараз тільки затягують той білий позашляховик на евакуатор", – розповіла вона.

      Київ, затор, корок, Житомирська траса, рух
      Ситуація з рухом на місці ранкової ДТП на Житомирській трасі на виїзді з Києва станом на вечір 20 грудня 

      Нагадаємо, увечері 15 грудня на Одеській трасі поблизу селища Чабани, що розташовується у Києво-Святошинському районі Київської області, вантажівка в’їхала одразу у шість машин, унаслідок чого утворився масштабний корок, оскільки було заблоковано два ряди.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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