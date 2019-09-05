ДТП у Харкові: адвокатці потерпілих відмовились сказати, де Зайцева та Дронов

Харківський слідчий ізолятор не надав адвокатці потерпілих Ларисі Матвєєвій інформацію про те, де відбуватимуть покарання винуватці трагічної ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов.

Підставою відмови називають конфіденційність інформації, про це Матвєєва написала на своїй фейсбук-сторінці.

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ЗМІ повідомили, що 2 вересня Зайцеву етапували у Покровський виправний центр №79. Натомість Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.

Цікаво, коли конфіденційною є інформація тільки для представника потерпілих у справі, в той час як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи, може, проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?

– написала вона.

Адвокатка Покровський виправний центр №79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства. Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.

14 серпня У Харкові пройшов суд, на якому розглядали апеляції учасників смертельної ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Адвокати вимагали скасувати вирок винуватцям аварії або, принаймні, пом'якшити його. Проте суд відмовив – обом лишив по 10 років ув'язнення і відшкодування матеріальних збитків.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.