ДТП у Харкові: брата Зайцевої позбавили водійських прав

Суд на рік позбавив водійських прав Василя Зайцева та оштрафував на 10,2 тисячі гривень. Він – брат обвинуваченої у скоєнні смертельної аварії в Харкові Олени Зайцевої. Причиною стало те, що Василь Зайцев керував автомобілем під дією алкоголю.

3 червня 2018 року Василя Зайцева затримали за кермом авто за порушення правил паркування, свідчать дані в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Коли поліція з’ясовувала ситуацію з чоловіком, то помітила в нього типові ознаки сп'яніння: плутану мову, запах алкоголю і хитку ходу.

Зайцев відмовлявся пройти тест на алкоголь. Тож поліція склала протокол за керування авто у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху.

У ЗМІ з’являлися чутки про те, що Зайцеву вдалося уникнути покарання. Проте в чоловіка на рік забрали водійські права та оштрафували його.

Що відомо про аварію в Харкові за участю Олени Зайцевої? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв та обоє – обвинувачені у справі. На сьогодні прокуратура вимагає засудити Зайцеву та Дронова до 10 років в’язниці із позбавленням водійських прав на 3 роки. Дебати у справі тривають.