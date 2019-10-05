ДТП у Харкові: легковик врізався у "швидку", є постраждалі – фото та відео

У Харкові легковик врізався в автомобіль швидкої допомоги – від удару останній перекинувся. В аварії постраждали 3 людини, їм нічого не загрожує.

Зіткнення сталося 4 жовтня, про це повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області. Дивіться також: Вантажівка з маршруткою зіткнулися під Львовом: багато потерпілих Правоохоронці попередньо з’ясували, що 21-річний водій легковика Nissan, перетинаючи перехрестя, не пропустив автомобіль швидкої допомоги. "Швидка" їхала із увімкненими проблисковими маячками.

Фото з місця ДТП/ Джерело: hk.npu.gov.ua Через аварію постраждали 61-річний водій "швидкої", а також 57-річна фельдшерка та 43-річна санітарка. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому. За фактом відкрили кримінальне провадження, порушнику загрожує до 3 років обмеження волі.

"Швидка" перекинулась/ Джерело: hk.npu.gov.ua Дивіться відео моменту ДТП. Обережно, нецензурна лексика! (18+)