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      ДТП у Харкові: легковик врізався у "швидку", є постраждалі – фото та відео

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      У Харкові швидка зіткнулася з легковим автомобілем: троє людей постраждали
      У Харкові швидка зіткнулася з легковим автомобілем: троє людей постраждали / Нацполіція

      У Харкові легковик врізався в автомобіль швидкої допомоги – від удару останній перекинувся. В аварії постраждали 3 людини, їм нічого не загрожує.

      Зіткнення сталося 4 жовтня, про це повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області.

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      Правоохоронці попередньо з’ясували, що 21-річний водій легковика Nissan, перетинаючи перехрестя, не пропустив автомобіль швидкої допомоги. "Швидка" їхала із увімкненими проблисковими маячками.

      ДТП у Харкові зі швидкою
      Фото з місця ДТП/ Джерело: hk.npu.gov.ua

      Через аварію постраждали 61-річний водій "швидкої", а також 57-річна фельдшерка та 43-річна санітарка. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому. За фактом відкрили кримінальне провадження, порушнику загрожує до 3 років обмеження волі.

      ДТП у Харкові
      "Швидка" перекинулась/ Джерело: hk.npu.gov.ua

      Дивіться відео моменту ДТП. Обережно, нецензурна лексика! (18+)

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова Транспорт Новини політики
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