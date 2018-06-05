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ДТП у Харкові: медексперт пояснив, чому при повторному аналізі у Зайцевої не виявили опіати

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Медексперт у суді пояснив, чому вдруге не знайшов опіати в Зайцевої
Медексперт у суді пояснив, чому вдруге не знайшов опіати в Зайцевої / objectiv.tv

Медексперт Олександр Чубенко, який робив аналіз сечі учасниці смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої, пояснив, чому під час повторного дослідження не виявив опіати у зразках. За його словами, йому надали замало матеріалу для проведення процедури.

Про це чоловік повідомив у залі суду, передає "Об'єктив".

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На кафедру токсикології доставили зразки біологічної речовини 19 жовтня 2017 року. Зразки належали Олені Зайцевій. Дослідження проходить в два етапи. На попередньому етапі в сечі були знайдені опіати. Другий етап дослідження провести не вдалося через малу кількість біологічних зразків,
– зазначив медичний експерт.

За словами Чубенка, другий етап мав підтвердити результати попереднього. Для проведення дослідження необхідними були 30 мілілітрів біологічної речовини.

"Було надано всього 5 мілілітрів. Тому неможливо зробити конкретний висновок про присутність у сечі Зайцевої групи наркотичних речовин", – додав Олександр Чубенко.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

Теги: Новини України Новини Харкова ДТП у Харкові Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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