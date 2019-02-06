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      ДТП у Харкові: прокурор озвучив яке покарання він вимагає для Зайцевої та Дронова

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      Прокурор озвучив яке покарання він вимагає для Зайцевої та Дронова
      Прокурор озвучив яке покарання він вимагає для Зайцевої та Дронова / Фото з відкритих джерел

      Прокурор попросив вимагає засудити обвинувачених Олену Зайцеву та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП у Харкові до 10 років позбавлення волі із позбавленням водійських прав на 3 роки.

      Вимогу представник обвинувачення оголосив 6 лютого під час засідання Київського районного суду Харкова, пише "Громадське".

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      Наступне засідання відбудеться 11 лютого о 14:00.

      У Харкові розпочалися дебати у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові. Найімовірніше, що вони розтягнуться на кілька засідань. У дебатах беруть участь не лише представники обвинувачених і жертв аварії, але також родичі загиблих.

      На минулому засіданні суд відхилив клопотання про відвід експертів – перешкод для переходу до наступної стадії процесу не залишилося. Ще раніше суд задовольнив клопотання прокуратури та залишив Зайцеву та Дронова під вартою до 4 квітня.

      Окрім того, ключового свідка у справі Зайцевої таки вдалось знайти. Лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus на вживання опіатів після смертельної ДТП, нарешті з'явилася на судове засідання. Щоправда, перед його початком вона заявила, що наркотичного сп'яніння в однієї з підозрюваних Олени Зайцевої не ідентифікували.

      Також прокуратура не виключає відкриття провадження проти слідчого Ігоря Волкова, який займається розслідуванням цієї аварії.

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

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      Теги: Новини України Судді ДТП у Харкові Розслідування Аварії та ДТП Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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