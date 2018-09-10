ДТП у Харкові: стало відомо про арешт майна автошколи, де навчалась Зайцева

Суд дозволив арештувати майно автошколи, де навчалась підозрювана у скоєнні смертельної ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева.

Київський районний суд Харкова дозволив арештувати майно ПП "Транстур", де навчалась водінню фігурантка смертельної аварії Олена Зайцева.

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Відповідна судова ухвала опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі зазначено, що суд дозволив арештувати виписку з банку ПП "Транстур" у період з 2 жовтня по 27 листопада 2015 року. Саме в цей період Олена Зайцева нібито проходила навчання в автошколі.

Також суд дозволив арештувати протокол групи екзаменаційної комісії навчального закладу з підготовки та перепідготовки водіїв.

Напередодні стало відомо, що в приміщенні автошколи, де на водійські курси ходила обвинувачена, наприкінці серпня проводили обшуки.

Слідчі взагалі сумніваються в тому, що Олена Зайцева відвідувала водійські курси.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою.

В кінці липня у МОЗ підтвердили, що Зайцева перебувала за кермом під дією наркотиків.