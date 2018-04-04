ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої до 1 червня
Київський районний суд міста Харкова залишив під вартою Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 1 червня без можливості внесення застави.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Крім того, під час засідання в середу, 4 квітня, було допитано ще трьох свідків.
У засіданні суду оголошено перерву до 11 квітня.
Зазначимо, днями стало відомо, що в Олена Зайцева на момент ДТП не мала при собі прав на автомобіль.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.