ДТП у Харкові за участю Зайцевої: потерпілі розповіли щемливі деталі трагедії

Потерпілі у справі про резонансну ДТП в Харкові за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова розповіли жахливі деталі про загибель своїх рідних.

Київський районний суд допитав потерпілих у справі про смертельну ДТП, передає 057.

У залі суду була допитана Оксана Євтєєва (Берченко), яка в аварії втратила чоловіка і сестру, Ігор Берченко - батько Оксани і загиблої Діани, батько загиблої Наталі Умаєвої, Юрій Фабріс – брат і дядько загиблих Алли та Анастасії Сокол. Також була допитана пасажирка Lexus Марина Ковальова, яка є подружкою Олени Зайцевої.

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Оксана Євтєєва, яка найважче постраждала резонансній аварії та втратила двох близьких людей, розповіла, що пам'ятає лише як вона з сестрою та чоловіком стояла на світлофорі.

"І наступне, що я пам'ятаю, це як я прокинулася в лікарні й намагалася встати", – сказала дівчина.

За її словами, було проблемно повернути гроші від сім'ї Зайцевої, тому що це не допомога.

Я залишився один. У мене є мати, є бабуся, є дитина, але сенс, я думаю, зрозумілий потерпілим - що таке один?! Шкодую про одне, що я не зробив фотографії звідти і не привіз показати Зайцевій, Дронову. Показати, що там було. Ховали не в закритій труні, але із закритими обличчями, тому що там облич не було,

– розповів Юрій Фабріс.

Батько загиблої Наталії Умаєвої розповів, що внучка самостійно всю ніч шукала маму.

"Внучка розповіла, що у момент аварії вона розмовляла з мамою, нашою донькою по телефону. І мама сказала, що їде вже додому. І раптом голос мами зник в телефоні, стали чутні якісь крики. Чоловічий голос в трубку сказав: "тут страшна аварія". 14-річна дитина взяла паспорт матері і поїхала на Сумську шукати її", – сказав Микола Пономаренко.

Родичі постраждалих у страшній аварії вимагали жорсткого вироку суду для обох водіїв, а подруга Олени Зайцевої, яка була з нею разом в автомобілі Lexus, намагалася виправдати дівчину-водія.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.