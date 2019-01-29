ДТП у Харкові за участю Зайцевої та Дронова: проти слідчого можуть відкрити провадження

Справа щодо смертельної ДТП на Сумській у Харкові, імовірними винуватцями якої були Олена Зайцева та Геннадій Дронов, отримала виток. Річ у тім, що прокуратура не виключає відкриття провадження проти слідчого Ігоря Волкова, який займається розслідуванням цієї аварії.

Про це написала журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook.

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"Понад рік після ДТП, прокурори все бачили, експертизи без відповідей приймали, брали до уваги та ґрунтували на них обвинувачення, додавали пом'якшувальні обставини Зайцевій, не додавали обтяжуючі. І нарешті, не виключають провадження. От тільки питання до Волкова – це прямі питання до прокуратури. Невже проти себе також відкриють провадження?" – підкреслює вона.

За її словами, напередодні, 28 січня, допитати Волкова у суді вимагав адвокат Дронова, однак суддя відмовив.

Експерти кажуть, що саме Волков не передав їм документи, які можуть свідчити про наркотичний стан Зайцевої. В суді Федірко (лікар-нароклог, яка першою після ДТП обстежувала Зайцеву – 24 канал) проговорилася, що саме Волков телефонував їй кілька разів і говорив, скільки брати сечі та крові – пізніше біоматеріалу чомусь не вистачило для досліджень. Швидкість не встановлено, червоний автомобіль, з яким могли бути перегони у Зайцевої, не знайдено і ще багато чого не встановлено та не знайдено. І я впевнена, що така заява прокурорів – популістична та її зроблено, аби збити градус перед вироком,

– наголосила журналістка.

Також Тетяна Доцяк оприлюднила свою розмову з прокурором щодо Волкова, яка відбулася після засідання. Як зауважила вона, у неї є докази, що слідчий мав всі необхідні документи, які треба було передати судово-медичним експертам для головного висновку, але він їх не передав. Відтак, представниця ЗМІ звинуватила прокурора у брехні.

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Розмова Тетяни Доцяк з прокурором щодо Волкова

– Чи не можуть бути дії Волкова підставою для окремого кримінального провадження, адже Федірко заявила, що він телефонував їй під час того, як вона відбирала сечу чи кров. Волков не передав експертам документи, що можуть свідчити про наркотичний стан Зайцевої, не можливо було встановити швидкість Lexus. Чи все це не є підставою для окремого кримінального провадження?

– Можливо це є підставою. А що стосується доводів Федірко, вона повинна була чітко керуватись своєю посадовою інструкцією, відповідно до якої участь слідчого після направлення на обстеження... його участі вже нема. Слідчий лише отримує висновок обстеженн.

– А чи дійсно в матеріалах справи є роздруківки дзвінків, чи дійсно слідчий Волков телефонував їй кілька разів, як вона каже?

– Таких роздруківок дзвінків між Федірко та слідчим в матеріалах справи, звісно, немає.

– Коли обвинувачення або інший правоохоронний орган нададуть оцінку діям слідчого?

– Я вважаю, оцінку цим діям необхідно давати наприкінці судового розгляду. Адже в нас кожного судового розгляду виникають якісь питання, на які ми знаходимо відповіді, чи не знаходимо. Тому я вважаю за доцільне крапку ставити в кінці судового розгляду.

– Чи будете ви, як прокуратура, орган, який має контролювати поліцію, подавати клопотання про відкриття кримінального провадження?

– Я не виключаю такої можливості. Будемо вирішувати все наприкінці судового розгяду.

– Чи не буде втрачено час? Знову зникне Федірко, слідчий десь подінеться, ви не боїтеся таких наслідків?

– У нас Федірко допитано під час суду, які ще є питання?

– Щодо інструкції, її дотримувалася? Теж саме щодо слідчого, якщо він зникне, обвинувачення може це попередити?

– Слідчий, він не мав можливості юридичної впливати на висновки експертів щодо обстеження Зайцевої.

– Але ж він не надав документи!

– Це зі свидчень Федірко? Документально це ніяким чином не підтверджено.

– Ні. В експертизі написано, що експерти не можуть встановити наркотичний стан, адже вони не отримали жодних документів! Це ще експертиза під час слідства робилася харківськими судово-медичними експертами. Ви про це знали, як прокуратура, прийняли документи, готували обвинувачення...

– Будь ласка, уточніть, яку саме експертизу ви маєте на увазі?

– Судово-медичну, яка мала визначити наркотичний стан Зайцевої. Експертиза, яку робили ще під час слідства.

– Зрозумів. я вважаю, слідчий не призначав цю експертизу, як моя думка, адже вже були достовірні матеріали, відповідно до яких Зайцева не перебувала в наркотичному стані.

– А хто ж це з'ясував?

– Я ж вам кажу, у слідчого були наявні документи, тому я вважаю, це експертизи, проведено... дві токсикологічні експертизи.

– І де там вказано, що вона не перебувала у наркотичному стані?

– Там наведено, що конкретно було виявлено в біологічних зразках і що вони відносяться, є можливим їх стосунок до лікарських засобів

– Можливий...

- Так.

– Ну, і де там було написано, шо це не наркотичний стан? Чи де там було написано, що кодеїни – це не наркотичні речовини?

– Я вам сказав, які докази орган досудового розслідування брав до уваги.

Додамо, що раніше суд неодноразово викликав нарколога Олену Федірко для допиту, але вона так і не з’являлася. Влітку 2018-го суд зобов’язав поліцію встановити її місцеперебування нарколога, але так і не дало жодних результатів. Між тим, у вересні з'явилася інформація, що Федірко поїхала на окуповані території. 22 січня 2018 року Федірко дала свідчення у статусі свідка в суді.

Що відомо про ДТП у Харкові за участю Зайцевої та Дронова? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.