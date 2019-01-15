ДТП у Харкові: захист Дронова має претензії до експертів, які визначали швидкість Зайцевої

Адвокат Геннадія Дронова, одного з фігурантів справи резонансної ДТП у Харкові, подав клопотання про виклик до суду фахівців Дніпровського інституту судових експертиз. У експертів захист Дронова хотів уточнити, як саме вимірювалась швидкість автомобіля Зайцевої.

Щоправда, суд відмовив у клопотанні адвокату Геннадія Дронова, Сергію Перепилиці, передає УНН.

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Так, відомо, що Перепелиця хотів викликати експертів, зокрема, для роз’яснення того, чому в обвинувальному акті вказано, що підозрюваний порушив три пункти ПДР, а у висновку експертів вказано лише два. Крім того, йому було незрозуміло, яким чином встановлена швидкість руху Зайцевої.

На думку адвоката, якби при допиті з'ясувалася суперечливість висновків експертів Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса і Дніпропетровського НДІ, це могло б стати підставою для одночасного допиту експертів.

Прокурор Ігор Омельченко, своєю чергою, попросив суд відмовити у задоволені цього клопотання. За його словами, експертиза була проведена фахівцями, які не мають відповідної спеціальності та які не мали права досліджувати фото- та відеоматеріали, тож є необ’єктивною.



І обвинувачення, і захист Зайцевої, заявили, що клопотання Перепелиці направлене на затягування розгляду.

Попри це, слід зазначити, суд ще 20 грудня 2018 року долучив результати експертизи до справи.

Так, суд відмовив адвокату Дронова у задоволенні його клопотання, хоч захисника Дронова із його подачею підтримала представниця потерпілих Лариса Матвєєва.

Нагадаємо, за результатами експертизи щодо смертельної ДТП у Харкові було встановлено, що Олена Зайцева навіть на швидкості у 106 кілометрів за годину могла загальмувати, аби уникнути зіткнення з натовпом, однак цього не зробила. Також фахівці з'ясували, якби Геннадій Дронов почав рух на зелений, то ДТП би також не було.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.