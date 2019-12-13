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      У Києві вантажівка врізалася у маршрутку: п’ятеро травмованих

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      У Києві вантажівка врізалася у маршрутку: п’ятеро травмованих / npu.gov.ua

      На проспекті Академіка Глушкова у Києві вдень 13 грудня сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. В результаті зіткнення п'ятеро людей травмовані.

      Як повідомляють у поліції Києва, за попередньою інформацією, водій вантажівки не дотримався безпечної відстані. Через це лобова частина фури в’їхала у задню частину маршрутки, де на сидячих місцях були люди. 

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      П’ятьох осіб госпіталізували до лікарні. У них травми різного ступеня.

      Наразі проводиться перевірка, аби надати кваліфікацію події. 


      Водій фури не дотримався безпечної дистанції / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Аварії та ДТП
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