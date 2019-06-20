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      ДТП у Києві: авто збило жінку з дитиною, водій втік

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      Аварія у Києві: водій збив жінку з дитиною
      Аварія у Києві: водій збив жінку з дитиною / Киев Оперативный

      У Києві водій Volkswagen Passat на пішохідному переході збив жінку з дитиною і втік з місця події. Аварія трапилася 20 червня на Протасовому Яру, 8.

      Один із учасників аварії у критичному стані без свідомості. На місце події їдуть екстрені служби. 

      Після того, як Volkswagen збив жінку з дитиною, вони відлетіли на кілька метрів.

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      Жесткое #ДТП с пострадавшими в Киеве на Протасовом яру 8: на спуске автомобиль сбил двух пешеходов, женщину с ребенком,...

      Опубліковано dtp.kiev.ua  Четвер, 20 червня 2019 р.


      Головний підозрюваний з номерним знаком АА9045ХН вже затриманий поліцією. На машині ушкодження, які відповідають аварії.

      Водителя задержали небезразличные граждане Фото - Сергій Грішин Информация про ДТП - https://kyivoperativ.info/dtp/18-2/

      Опубліковано Киев Оперативный  Четвер, 20 червня 2019 р.

       

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