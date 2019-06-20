ДТП у Києві: авто збило жінку з дитиною, водій втік
У Києві водій Volkswagen Passat на пішохідному переході збив жінку з дитиною і втік з місця події. Аварія трапилася 20 червня на Протасовому Яру, 8.
Один із учасників аварії у критичному стані без свідомості. На місце події їдуть екстрені служби.
Після того, як Volkswagen збив жінку з дитиною, вони відлетіли на кілька метрів.
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Головний підозрюваний з номерним знаком АА9045ХН вже затриманий поліцією. На машині ушкодження, які відповідають аварії.
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