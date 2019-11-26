ДТП у Києві: чотири авто зіткнулися на Набережному шосе – фото, відео

У Києві на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.

Зіткнення сталося між чотирма автомобілями –Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. Про це повідомляє "Інформатор". До теми: Через ожеледицю у Львові сталося безліч аварій, травмувалися десятки людей: фото та відео негоди За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між автомобілями.

Аварія у Києві / фото Інформатора Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали усі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, повністю відновили рух.

Аварія у Києві / фото Інформатора Дивіться відео з місця аварії у Києві: