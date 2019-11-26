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      ДТП у Києві: чотири авто зіткнулися на Набережному шосе – фото, відео

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      ДТП у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.

      Зіткнення сталося між чотирма автомобілями –Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. Про це повідомляє "Інформатор".

      До теми: Через ожеледицю у Львові сталося безліч аварій, травмувалися десятки людей: фото та відео негоди

      За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між автомобілями.


      Аварія у Києві / фото Інформатора

      Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали усі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, повністю відновили рух.


      Аварія у Києві / фото Інформатора

      Дивіться відео з місця аварії у Києві:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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