ДТП у Києві: маршрутка на пішохідному переході збила трьох людей

У Києві неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус хотів проскочити на червоний сигнал світлофору і збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Кореспондент 24 каналу у прямому ефірі повідомив, що, на щастя, ніхто не загинув.

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Наразі троє жінок перебувають в лікарні. Очевидці повідомили, що одну з потерпілих автобус протягнув за собою 20 метрів. Свідок ДТП додав, що поліція на місце аварії приїхала не одразу.

Спочатку приїхали чотири карети "швидкої" одна за одною, але поліції не було,

– сказав очевидець.



ДТП у Києві



Трьох людей госпіталізовано



Ця ділянки дороги є аварійно небезпечною

За попередньою інформацією, водій автобуса був тверезий і, ймовірно, з якихось причин не побачив людей на пішохідному переході. До слова, ця ділянка дороги вже давно є аварійно небезпечною.

Нагадаємо, 19 березня у Києві сталася масштабна ДТП за участю трьох авто і маршрутки. Загалом постраждало чотири людини. Їх з різними травмами госпіталізовано до лікарні.