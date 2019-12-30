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      ДТП у Києві: водій Toyota переїхав рятувальника

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      Водій Toyota переїхав рятувальника / ashukino24.ru

      У Києві вночі 27 грудня сталася ДТП – автомобіль Toyota збив чоловіка на вулиці.

      За словами свідків, поки чоловік лежав під машиною, водій джипа проїхав вперед і назад переднім колесом по всьому тілу чоловіка, включаючи голову, інформує Kyiv Operativ.

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      В Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту повідомили, що потерпілий – капітан служби цивільного захисту Набоков Юрій. Там уточнили, що рятувальника на пішохідному переході збив позашляховик, який мчав на високій швидкості по зустрічній смузі.

      водії ДТП Київ
      Водій Toyota переїхав рятувальника / Фото: Kyib Operativ

      У результаті ДТП чоловік отримав важку черепно-мозкову травму з численними гематомами. Зараз він перебуває в реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 у важкому стані.

      київ дтп
      Водій Toyota переїхав рятувальника / Фото: Kyib Operativ

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва
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