ДТП у Києві: водій Toyota переїхав рятувальника

У Києві вночі 27 грудня сталася ДТП – автомобіль Toyota збив чоловіка на вулиці.

За словами свідків, поки чоловік лежав під машиною, водій джипа проїхав вперед і назад переднім колесом по всьому тілу чоловіка, включаючи голову, інформує Kyiv Operativ.

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В Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту повідомили, що потерпілий – капітан служби цивільного захисту Набоков Юрій. Там уточнили, що рятувальника на пішохідному переході збив позашляховик, який мчав на високій швидкості по зустрічній смузі.



Водій Toyota переїхав рятувальника / Фото: Kyib Operativ

У результаті ДТП чоловік отримав важку черепно-мозкову травму з численними гематомами. Зараз він перебуває в реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 у важкому стані.



Водій Toyota переїхав рятувальника / Фото: Kyib Operativ