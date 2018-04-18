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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ДТП у Кривому Розі: затриманий водій-учасник аварії серйозно хворий

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ДТП у Кривому Розі
ДТП у Кривому Розі / Українська правда

Учасник смертельної ДТП у кривому Розі, 67-річний водій автомобіля Mazda серйозно хворий. Його було доставлено до лікарні.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на прес-секретаря поліції Дніпропетровщини Ганну Старчевську.

Зазначимо, що раніше водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників ДТП у Кривому Розі, оголосили про підозру у вчиненні злочину, який призвів до загибелі 8 людей.

"Наскільки відомо слідству, у чоловіка серйозна хвороба. Йому стало погано. Ми були змушені викликати швидку допомогу. І тоді вже було прийнято рішення про його госпіталізацію. У поліції достатньо доказів, щоб точно знати, що за кермом був саме той чоловік, якому вручено письмове повідомлення про підозру", – розповіла речниця поліції.

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У поліції також офіційно спростували чутки про те, що за кермом іномарки був підліток або його дівчина.

Зазначається, що чоловіка доставлять до суду, тільки-но це дозволять лікарі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 квітня у Кривому Розі трапилася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив працівників підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 20 постраждали.

Дивіться відео про ДТП у Кривому Розі 17 квітня:

Теги: Новини України ДТП у Кривому Розі Аварії та ДТП Новини Кривого Рогу Поліція
Джерело: 24 Канал
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