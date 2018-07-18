ДТП у Полтаві: авто влетіло у підземний перехід та наїхало на ремонтника, який там працював

У Полтаві автомобіль влетів у перехід, в якому здійснювали ремонт. Від наїзду 27-річний робітник загинув на місці. Аварія сталася сьогодні зранку. Попередня причина – водій легковика Opel не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну частину.

Про це інформує речник поліції у Facebook.

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"Автомобільна аварія сталася сьогодні, близько 11-ї години, на перехресті вулиць Європейської та Шевченка обласного центру", – зазначається у повідомленні.

Водій Opel розповів, що намагався уникнути зіткнення із іншим автомобілем – чорним седаном, який також завершував маневр на цьому перехресті, написав речник полтавської поліції Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook. Зараз ймовірного учасника аварії розшукують.



ДТП у Полтаві

Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Полтавське видання уточнило, що водій, уникаючи зіткнення, різко повернув кермо праворуч і зіткнувся з бордюром. Від удару автомобіль декілька разів перекинувся в повітрі і впав біля входу до підземного переходу просто на чоловіка. Він отримав травми голови і помер у кареті швидкої допомоги.