ДТП з українцями у Чехії: з'явилась інформація про смерть ще однієї постраждалої

У реанімації померла ще одна постраждала в жахливій ДТП, яка сталася 11 листопада у Чехії за участі заробітчан із Закарпаття.

Про це пише Mukachevo.net.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

Натомість видання зазначає, що рідні жінки повідомили про її смерть у коментарі телеканалу Sirius. Так, жертв трагічної ДТП у Чехії стало вже п'ять.

Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох українців. Наразі консул вирішує питання щодо повернення тіл загиблих в Україну.

Однак це не єдина смертельна ДТП з українцями протягом останніх днів. Так, у Польщі в селі Сарнув Сілезького воєводства водій збив на пішохідному переході трьох громадянок України. У результаті аварії двоє жінок загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.