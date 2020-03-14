ДТП у Вишгороді: є постраждалий – фото, відео
У Вишгороді, що на Київщині, сталася серйозна ДТП. Постраждала щонайменше одна людина.
Про аварію повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".
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Серйозне ДТП сталося у Вишгороді за участю Mitsubishi та Daewoo,
– йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, чоловіка, який був у Daewoo, забрала карета швидкої допомоги. Аварія трапилася пізно ввечері 13 березня.
Наразі деталей про стан постраждалого та інших учасників ДТП немає.
У Вишгороді сталася серйозна аварія / Фото "Києва Оперативного"
Постраждала щонайменше одна людина / Фото "Києва Оперативного"
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