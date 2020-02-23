ДТП в Києві на Перова: автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту – фото

На перехресті вулиць Петра Запорожця і Перова у Києві увечері 22 лютого Nissan зіткнувся з BMW. Від удару один з автомобілів занесло на зупинку громадського транспорту, де в цей час перебували люди.

На щастя, люди на зупинці відреагували оперативно і встигли втекти. Тож ніхто з них не постраждав. Про це розповіло видання "Информатор".

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Що відомо про ДТП на Перова 22 лютого

Свідки розповіли, що BMW їхав по Перова у бік Дарниці, дотримуючись правил дорожнього руху.

Натомість Nissan, який виїжджав із вулиці Петра Запорожця, не пропустив BMW і зіткнувся з ним.

Від удару BMW відлетів у зупинку громадського транспорту, де в цей час було кілька людей.

На щастя, вони швидко зорієнтувалися, відбігли, і тому не постраждали.

Обидва водії – живі, але травмовані.

Нагадаємо, найгучніша аварія зі збитими пішоходами трапилася в Україні 8 жовтня 2017 року в Харкові. Зіткнулися автомобілі, якими керували Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Тоді авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило 6 людей, ще 5 зазнали поранень.

Фото з місця аварії ("Информатор"):

Зауважимо, за словами свідків, за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, був водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І рухався він начебто надто швидко. Правоохоронці цю інформацію не коментували.

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