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      ДТП в Києві на Перова: автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту – фото

      - Читать новость на русском
      ДТП в Києві на Перова 22 лютого / "Информатор"

      На перехресті вулиць Петра Запорожця і Перова у Києві увечері 22 лютого Nissan зіткнувся з BMW. Від удару один з автомобілів занесло на зупинку громадського транспорту, де в цей час перебували люди.

      На щастя, люди на зупинці відреагували оперативно і встигли втекти. Тож ніхто з них не постраждав. Про це розповіло видання "Информатор". 

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      Що відомо про ДТП на Перова 22 лютого

      • Свідки розповіли, що BMW їхав по Перова у бік Дарниці, дотримуючись правил дорожнього руху.
      • Натомість Nissan, який виїжджав із вулиці Петра Запорожця, не пропустив BMW і зіткнувся з ним.
      • Від удару BMW відлетів у зупинку громадського транспорту, де в цей час було кілька людей.
      • На щастя, вони швидко зорієнтувалися, відбігли, і тому не постраждали. 
      • Обидва водії – живі, але травмовані.

      Нагадаємо, найгучніша аварія зі збитими пішоходами трапилася в Україні 8 жовтня 2017 року в Харкові. Зіткнулися автомобілі, якими керували Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Тоді авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило 6 людей, ще 5 зазнали поранень.

      Фото з місця аварії ("Информатор"): 

       

       

      Зауважимо, за словами свідків, за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, був водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І рухався він начебто надто швидко. Правоохоронці цю інформацію не коментували.

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      22 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Постраждалі Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
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