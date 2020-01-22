15:41
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      ДТП в Києві: п'яна дівчина розбила 5 авто на парковці – відео

      792 Читать новость на русском
      ДТП в Києві 22.01.2020 на парковці скоїла п'яна водійка / 1777.ru (ілюстративне фото)

      У Києві п’яна дівчина скоїла аварію 22 січня. Дівчина за кермом авто побила 5 автомобілів на парковці супермаркету.

      ДТП в Києві сталась біля станції метро "Лівобережна" на парковці магазину Novus. Водійка Porshe намагалася виїхати з парковки, проте зачепила інші автомобілі, повідомляє dtp.kiev.ua.

      Дивіться також фото і відео: Авто влетіло в тролейбус і зупинку в Києві: є загиблий і потерпілі

      "Не розрахувала своїх можливостей і потрощила 5 автомобілів", – повідомили у спільноті.

      Винуватицю аварії затримали до приїзду поліції.

      Дивіться відео з місця аварії в Києві:

       

      У кількох містах України скасували виступи гумористичного дуету "Кролики": подробиці
      сьогодні
      12431
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Алкоголь
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 102
      сьогодні , 15:00 Украинцы аплодируют коррупции, или Что показали жалобы Новосад на зарплату?
      Сергій Фурса 355
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      1164
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1936
      сьогодні , 14:01 Спроба купити "1+1": подробиці тіньової угоди Порошенка
      Сергій Лещенко 1205
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук