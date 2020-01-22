ДТП в Києві: п'яна дівчина розбила 5 авто на парковці – відео
У Києві п’яна дівчина скоїла аварію 22 січня. Дівчина за кермом авто побила 5 автомобілів на парковці супермаркету.
ДТП в Києві сталась біля станції метро "Лівобережна" на парковці магазину Novus. Водійка Porshe намагалася виїхати з парковки, проте зачепила інші автомобілі, повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Не розрахувала своїх можливостей і потрощила 5 автомобілів", – повідомили у спільноті.
Винуватицю аварії затримали до приїзду поліції.
Дивіться відео з місця аварії в Києві:
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